Белоусов прибыл в передовой пункт Южной группировки войск

Белоусов проинспектировал Южную группировку российских войск

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Глава оборонного ведомства проверил работу передового пункта управления группировки. Место нахождения командного пункта не раскрывается. Он заслушал доклад о текущей обстановке в зоне ответственности группировки.

Там же Белоусов поздравил бойцов с занятием населенного пункта Дроновка в Донецкой народной республике. Также в ходе посещения группировки министру была представлена робототехническая платформа для доставки дронов, как назвали ее в пресс-службе Минобороны. Вероятно, речь идет о «дроне-матке», который способен забрасывать сразу несколько FPV-беспилотников малого радиуса действия в тыл противника.

Ранее Белоусов обратился к российским войскам в зоне проведения спецоперации. Министр поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка Днепропетровской области. О его переходе под российский контроль стало известно 22 октября.