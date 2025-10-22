Россия
16:59, 22 октября 2025

Белоусов обратился к войскам

Белоусов поздравил войска со взятием Ивановки в Днепропетровской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Министр поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка Днепропетровской области. О его переходе под российский контроль стало известно 22 октября.

Белоусов поздравил солдат, прапорщиков и офицеров соединения с успехом, заявив, что их действия служат образцом отваги и мужества. «Каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух», — отметил он. Министр обороны выразил уверенность, что личный состав полка продолжит защищать национальные интересы России.

22 октября Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Павловка Запорожской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

