Белоусов поздравил войска со взятием Ивановки в Днепропетровской области

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Министр поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка Днепропетровской области. О его переходе под российский контроль стало известно 22 октября.

Белоусов поздравил солдат, прапорщиков и офицеров соединения с успехом, заявив, что их действия служат образцом отваги и мужества. «Каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух», — отметил он. Министр обороны выразил уверенность, что личный состав полка продолжит защищать национальные интересы России.

22 октября Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Павловка Запорожской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток».