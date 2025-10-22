Россия
13:21, 22 октября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: ВС России заняли Павловку в Запорожской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли населенный пункт Павловка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях последних суток в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток», уточнили в военном ведомстве. Военнослужащие группировки продолжают продвижение вглубь обороны противника, заявили в министерстве.

Тем временем на другом участке фронта российскими войсками был взят населенный пункт Ивановка Днепропетровской области.

22 октября Минобороны сообщило о сбитии в зоне спецоперации украинского истребителя Су-27. Конкретный участок, над которым был уничтожен самолет, не называется.

