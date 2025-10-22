Россия
13:10, 22 октября 2025Россия

Украинский истребитель сбили в зоне СВО

Минобороны РФ: В зоне СВО сбит украинский истребитель Су-27
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Airwolfhound / wikipedia.org

В зоне СВО сбит украинский истребитель Су-27. Об этом говорится в брифинге Минобороны о событиях последних суток в зоне спецоперации.

Борт был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено четыре выпущенные ВСУ крылатые ракеты, наименования которых не раскрываются, а также снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы.

22 октября Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области. Присутствие армии России в этом регионе, не включенном в состав страны, обусловлено стремлением создать зону разграничения вокруг новой линии государственной границы.

