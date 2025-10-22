Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: Российские войска взяли село Ивановка в Днепропетровской области

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Ивановка в Днепропетровской области, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 520 бойцов, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Дагестаном. Как уточнили в Минобороны, попытка удара была совершена с применением дронов самолетного типа.