Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 22 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

МО РФ: Система ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Дагестаном и два над Крымом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Дагестаном. Подробности атаки на этот регион раскрыли в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как уточнили в Минобороны, попытка удара была совершена с применением дронов самолетного типа. Кроме того, ПВО сбила еще два БПЛА над республикой Крым и три дрона над акваторией Черного моря. Суммарно российские военные сбили и перехватили 13 украинских беспилотников.

Об атаке ВСУ на Дагестан рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, целью противника было одно из предприятий. Последствия удара попали на видео.

Предположительно, при атаке на Дагестан Украина могла использовать беспилотники нового типа с иностранной маркировкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Пенсию Пугачевой в России заморозили

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи автомобилей из-за отсутствующей системы

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Повар российского кафе заколол протянувшего ему руку коллегу

    Курс доллара стал расти

    Реку с крокодилами сочли пригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

    Мошенники назвали Лолиту дурой

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости