Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

МО РФ: Система ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Дагестаном и два над Крымом

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Дагестаном. Подробности атаки на этот регион раскрыли в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как уточнили в Минобороны, попытка удара была совершена с применением дронов самолетного типа. Кроме того, ПВО сбила еще два БПЛА над республикой Крым и три дрона над акваторией Черного моря. Суммарно российские военные сбили и перехватили 13 украинских беспилотников.

Об атаке ВСУ на Дагестан рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, целью противника было одно из предприятий. Последствия удара попали на видео.

Предположительно, при атаке на Дагестан Украина могла использовать беспилотники нового типа с иностранной маркировкой.