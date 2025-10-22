Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

Опубликованы кадры разрушений после удара беспилотников ВСУ по Дагестану

В сети появились кадры из Дагестана, который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 22 октября. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно здание торгово-развлекательного центра, у которого выбило все стекла. Вокруг него разбросаны обломки.

ВСУ атаковали Дагестан утром 22 октября. Как сообщал глава республики Сергей Меликов, над регионом сбили беспилотники, которые пытались атаковать одно из предприятий. Никто не пострадал. Впоследствии стало известно, что один из беспилотников врезался в строящееся здание торгового центра, внутри которого никого не было.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 33 беспилотника. Под удар, помимо Дагестана, попали Брянская, Ленинградская, Ростовская, Псковская Новгородская, Орловская, Тверская и Тульская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.