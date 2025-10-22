ВСУ пытались ударить по предприятию в Дагестане

Глава Дагестана Меликов: ВСУ атаковали регион, их целью было предприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 22 октября, атаковали Дагестан. Об этом сообшил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — сообщил Меликов.

Никто, предварительно, не пострадал, данные о разрушениях пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил глава республики.

Руководитель Дагестана также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию информацию об ударах беспилотников, а также о местах дислокации сил Минобороны и критической инфраструктуры.

В ночь на 22 октября под ударом ВСУ также оказалась Ленинградская область. Над регионом силы ПВО сбили три беспилотника, никто не пострадал. Из-за атаки ВСУ власти предупреждели о возможном замедлении скорости мобильного интернета.