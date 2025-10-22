Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 22 октября 2025Россия

ВСУ пытались ударить по предприятию в Дагестане

Глава Дагестана Меликов: ВСУ атаковали регион, их целью было предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 22 октября, атаковали Дагестан. Об этом сообшил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — сообщил Меликов.

Никто, предварительно, не пострадал, данные о разрушениях пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил глава республики.

Руководитель Дагестана также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию информацию об ударах беспилотников, а также о местах дислокации сил Минобороны и критической инфраструктуры.

В ночь на 22 октября под ударом ВСУ также оказалась Ленинградская область. Над регионом силы ПВО сбили три беспилотника, никто не пострадал. Из-за атаки ВСУ власти предупреждели о возможном замедлении скорости мобильного интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Россиянка поведала миру историю уставшего божества

    Избавившиеся от проблемы преждевременного семяизвержения мужчины раскрыли свои секреты

    В МИД заявили об успешных гарантиях безопасности со стороны Киева по одному вопросу

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости