08:10, 22 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над девятью регионами России
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на среду, 22 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше трех десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 дрона ВСУ. Под удар беспилотников самолетного типа в течение ночи попали девять российских регионов, а также Черное и Азовское моря.

В Брянской области силы ПВО поразили 8 дронов, над Азовским морем и Ленинградской областью — 4 дрона, над Крымом, Ростовской и Псковской областью, а также Черным морем — по 3 дрона. Еще два летательных аппарата перехватили над Новгородской областью, по 1 — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

