Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 22 октября 2025Россия

Стало известно о применении Украиной необычных беспилотников для удара по Дагестану

Shot: Украина ударила по Дагестану БПЛА нового типа с иностранной маркировкой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Дагестану беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нового типа с иностранной маркировкой. О применении ВСУ необычных беспилотников стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, при атаке могли использоваться БПЛА, разработанные на основе украинского дрона Chaklun. Дальность полета такого дрона составляет до 900 километров.

Отмечается, что ранее подобные беспилотники использовались лишь для атак российских приграничных районов.

Об атаке ВСУ на Дагестан рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, целью противника было одно из предприятий. Последствия удара попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    В деле пропавшей в тайге российской семьи появилась версия о секретных поселениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости