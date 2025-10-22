Стало известно о применении Украиной необычных беспилотников для удара по Дагестану

Shot: Украина ударила по Дагестану БПЛА нового типа с иностранной маркировкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Дагестану беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нового типа с иностранной маркировкой. О применении ВСУ необычных беспилотников стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, при атаке могли использоваться БПЛА, разработанные на основе украинского дрона Chaklun. Дальность полета такого дрона составляет до 900 километров.

Отмечается, что ранее подобные беспилотники использовались лишь для атак российских приграничных районов.

Об атаке ВСУ на Дагестан рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, целью противника было одно из предприятий. Последствия удара попали на видео.