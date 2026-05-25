В России раскрыли цель атаки ВСУ на Ярославль

Депутат Чепа об атаке ВСУ: Ярославль — это в первую очередь большой НПЗ

Ярославль — это город с крупнейшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так о цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Ярославль — это в первую очередь большой НПЗ. Мы понимаем, что это попытки нанести ущерб. Когда у них не выходит это сделать, они бьют по гражданским целям, как было в Луганске», — отметил Чепа.

По словам депутата, в России понимают, что по некоторым регионам запускают дроны не с территории Украины.

«Это понятно. И это не новость. Не новость и то, что европейские страны [помогают], в первую очередь это разведка, это помощь в целеуказании. Европа наращивает количество поставляемых беспилотников», — заключил он.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, ночью регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю. Как уточнил Евраев, в результате атаки пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение.

