Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 25 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России раскрыли цель атаки ВСУ на Ярославль

Депутат Чепа об атаке ВСУ: Ярославль — это в первую очередь большой НПЗ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Ярославль — это город с крупнейшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так о цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Ярославль — это в первую очередь большой НПЗ. Мы понимаем, что это попытки нанести ущерб. Когда у них не выходит это сделать, они бьют по гражданским целям, как было в Луганске», — отметил Чепа.

По словам депутата, в России понимают, что по некоторым регионам запускают дроны не с территории Украины.

«Это понятно. И это не новость. Не новость и то, что европейские страны [помогают], в первую очередь это разведка, это помощь в целеуказании. Европа наращивает количество поставляемых беспилотников», — заключил он.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, ночью регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю. Как уточнил Евраев, в результате атаки пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    18-летняя чеченка из многодетной семьи ушла из дома ночью и пропала

    Ведущая «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в пекарне и раскричалась на сотрудников

    Самолет разбился в российском регионе

    Оставшаяся с младенцем на руках россиянка ушла на СВО после слов мужа

    В Армении высказались о связи приезда Рубио с предстоящими выборами

    В Великобритании пришли в ужас из-за удара ВСУ по колледжу в Старобельске

    Иран раскрыл роль России в переговорах с США

    Иран ответил на угрозы Трампа фразой «у нас есть более важные дела»

    На Украине заметили советский вертолет-амфибию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok