Военкор Татаринов: ВСУ потеряли убитыми за время СВО 751 тысячу человек

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми за время спецоперации 751 тысячу человек. Об этом сообщает военкор Руслан Татаринов, информирует радио «Комсомольская правда».

Военкор пояснил, что 751 тысяча является количеством зафиксированных некрологов солдат Вооруженных сил Украины. Также уточняется, что не все смерти фиксируются должным образом, поэтому подтвердить потери сложно. Татаринов отметил, что в реальности число убитых превысило один миллион.

Ранее Татаринов сообщил, что Украина с июня 2022 года по июнь 2025-го выпустила сотни тысяч некрологов.