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20:30, 27 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о сотнях тысяч выпущенных на Украине с 2022 года некрологов

Татаринов: На Украине с июня 2022 года выпустили около 624 тысяч некрологов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина с июня 2022 года по июнь 2025-го выпустила сотни тысяч некрологов, заявил военный эксперт, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов в беседе с KP.RU.

Для подсчета указанных данных специалист использовал специальную программу. В общей сложности, по его информации, за указанный период было выпущено 624 тысячи некрологов.

«Сколько у них на самом деле еще где-то лежит, без некрологов — неизвестно», — порассуждал Татаринов, указав, что в реальности цифра намного больше. В частности, в указанное число не вошли как минимум переданные российской стороной в рамках последних обменов тела.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что после выхода из Курской области Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 80 процентов выжившей боеспособной группировки.

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