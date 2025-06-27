Стало известно о сотнях тысяч выпущенных на Украине с 2022 года некрологов

Украина с июня 2022 года по июнь 2025-го выпустила сотни тысяч некрологов, заявил военный эксперт, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов в беседе с KP.RU.
Для подсчета указанных данных специалист использовал специальную программу. В общей сложности, по его информации, за указанный период было выпущено 624 тысячи некрологов.
«Сколько у них на самом деле еще где-то лежит, без некрологов — неизвестно», — порассуждал Татаринов, указав, что в реальности цифра намного больше. В частности, в указанное число не вошли как минимум переданные российской стороной в рамках последних обменов тела.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что после выхода из Курской области Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 80 процентов выжившей боеспособной группировки.