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13:22, 27 июня 2025Россия

Оценены потери ВСУ в зоне СВО после выхода из Курской области

ТАСС: После выхода из Курской области ВСУ потеряли до 80 % уцелевших сил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

После выхода из Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 80 процентов выжившей боеспособной группировки. Потери противника оценил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«ВСУ после того, как были выбиты с территории Курской области, продолжили нести потери», — обозначил Кимаковский, уточнив, что речь идет о 80 процентах уцелевших сил.

По его словам, сейчас ВСУ пытаются укреплять позиции на сумском направлении, где Вооруженные силы (ВС) России создают буферную зону безопасности после вторжения противника в Курскую область, для чего вынуждены перебрасывать резервные силы из числа мобилизованных.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что сформированные подразделения ВСУ из малообученных бойцов перебрасывают в район областного центра Сумской области.

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