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10:40, 24 июня 2025Россия

Описана боевая обстановка в районе Сум

Депутат ГД Водолацкий: ВСУ стягивают к Сумам новобранцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущий момент стягивают к Сумам новобранцев. Боевую обстановку в районе города описал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, сформированные подразделения из малообученных бойцов перебрасывают в район областного центра Сумской области. Кроме того, к Сумам направляют подразделения ВСУ с линии боестолкновения, которая проходит по границе Донецкой народной республики (ДНР).

«[Это] те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение — те граждане Украины, которых выловили на улицах, и те, которых вернули силой из-за границы», — обозначил депутат.

Ранее Водолацкий заявил о создании буферной зоны на территории проведения специальной военной операции на Украине . По его мнению, она должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей.

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