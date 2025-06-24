Депутат ГД Водолацкий: ВСУ стягивают к Сумам новобранцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущий момент стягивают к Сумам новобранцев. Боевую обстановку в районе города описал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, сформированные подразделения из малообученных бойцов перебрасывают в район областного центра Сумской области. Кроме того, к Сумам направляют подразделения ВСУ с линии боестолкновения, которая проходит по границе Донецкой народной республики (ДНР).

«[Это] те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение — те граждане Украины, которых выловили на улицах, и те, которых вернули силой из-за границы», — обозначил депутат.

Ранее Водолацкий заявил о создании буферной зоны на территории проведения специальной военной операции на Украине . По его мнению, она должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей.