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12:59, 12 июня 2025Россия

В России озвучили параметры создания буферной полосы в зоне СВО

Депутат ГД Водолацкий: Буферная зона на СВО должна быть минимум 300 километров
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Буферная зона на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей. Такое мнение озвучил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

«Все зависит от тех западных циников, которые поставляют вооружение нацистской Украине, Зеленскому. Если они будут поставлять ракеты с дальностью 300 километров — значит, эта зона будет 300 километров. Мы будем обеспечивать безопасность нашего государства, наших жителей», — заявил он.

Водолацкий отметил, что территория безопасности должна подходить сразу по шести областям Украины: Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской.

Парламентарий также подчеркнул, что в случае поставок Киеву ракет Taurus, дальность которых составляет 600 километров, санитарная зона должна увеличиться на это расстояние. По его словам, у Вооруженных сил России есть необходимые силы и средства для создания буферной полосы шириной как 300, так и 600 километров.

«Все в их руках. Захотят они мира, захотят остановить полностью поставки вооружения, значит, буферная зона — это будет граница Российской Федерации», — заключил Водолацкий.

Ранее переход границы Днепропетровской области назвали началом создания буферной зоны. Ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций Российского университета дружбы народов Максим Никулин отмечал, что для этих целей необходимо продвижение российских военных вглубь территории Украины на расстояние от 30 до 120 километров.

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