В России переход границы Днепропетровской области назвали началом создания буферной зоны

Никулин: ВС России начали создание буферной зоны в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России начали создание буферной зоны в приграничных регионах Украины, о чем свидетельствует пересечение границы Днепропетровской области подразделениями российских войск. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций Российского университета дружбы народов (РУДН) Максим Никулин в беседе с 360.ru.

«Вероятнее всего, она (буферная зона — прим. «Ленты.ру») будет проходить по пограничным с Россией областям Украины. Это Сумская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области», — сказал он.

По словам эксперта, для создания буферной зоны необходимо продвижение вглубь территории Украины на расстояние от 30 до 120 километров. При этом эксперт отметил, что пока рано говорить о том, какие конкретно территории будут заняты. В то же время, Никулин отметил, что, скорее всего, в буферной зоне окажутся населенные пункты Покровское, Васильковка и Шахтерское в Днепропетровской области.

Ранее в сети появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области российскими военными. На записи видно, как несколько бойцов ВС России заходят на территорию региона и движутся вперед.