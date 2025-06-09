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12:22, 9 июня 2025Бывший СССР

Появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военными ВС РФ

Опубликовано видео перехода ВС РФ через границу Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военными Вооруженных сил (ВС) России. Их опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что наступление ВС России в Днепропетровской области позволяет отрезать часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что российские войска обходят формировавшиеся долгое время укрепрайоны ВСУ.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис сообщил, что Украина может потерять Днепропетровскую область и соседние регионы из-за наступления российских войск. По его словам, продвижение российских войск может вынудить Киев согласиться на «некие договоренности или даже капитуляцию».

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