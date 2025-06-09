В ЛНР объяснили значение продвижения ВС России в Днепропетровской области

Марочко: Наступление ВС России в Днепропетровской области позволяет отрезать ВСУ

Наступление Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области позволяет отрезать часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко

«Заход в Днепропетровскую область как раз позволяет нам отрезать некоторые группировки украинских боевиков, которые очень плотно засели на границах как Запорожской области, так и ДНР», — объяснил значение продвижения военный эксперт.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что российские войска обходят формировавшиеся долгое время укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее крупная группировка ВСУ была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и ДНР. На данном участке также блокирована логистика ВСУ.