Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ на границе Днепропетровской области

Крупная группировка ВСУ блокирована на границе Днепропетровской области и ДНР

Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на данном участке также блокировала логистика ВСУ.

8 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации украинского региона.