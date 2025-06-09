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07:16, 9 июня 2025Силовые структуры

Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ на границе Днепропетровской области

Крупная группировка ВСУ блокирована на границе Днепропетровской области и ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на данном участке также блокировала логистика ВСУ.

8 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации украинского региона.

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