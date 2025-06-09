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01:39, 9 июня 2025Россия

В России заявили о начале денацификации Днепропетровской области

Сенатор Клишас: Стартовала активная фаза денацификации Днепропетровской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

ВС России начали активно денацифицировать Днепропетровскую область. О старте работы в этом направлении заявил в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал сенатор.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал наступление Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле, — подчеркнул политик.

В то же время Генштаб Украины отрицает информацию о прорыве в Днепропетровской области.

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