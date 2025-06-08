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15:06, 8 июня 2025Россия

Медведев прокомментировал наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Медведев назвал наступление ВС РФ в Днепропетровской области новыми реалиями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал наступление Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области, заявив, что Киев получил новые реалии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — говорится в сообщении.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, Днепропетровская область может стать новым регионом России.

Ранее Медведев объяснил отказ Украины забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, Киев не хочет выплачивать компенсации вдовам и признавать число погибших по время конфликта.

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