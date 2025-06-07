Медведев заявил, что отказ Киева принять тела связан с нежеланием платить вдовам

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил отказ Киева принять тела своих погибших солдат. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, на это есть две причины: нежелание платить вдовам и признать численность потерь.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. По его словам, Киеву уже передан первый список из 640 раненых, тяжелобольных или молодых (младше 25 лет) военнопленных. Также в район обмена уже прибыла первая партия тел военнослужащих ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что своим отказом режим президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировал «запредельный цинизм в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора».