Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 7 июня 2025Россия

В Совбезе объяснили отказ Киева принять тела погибших

Медведев заявил, что отказ Киева принять тела связан с нежеланием платить вдовам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил отказ Киева принять тела своих погибших солдат. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, на это есть две причины: нежелание платить вдовам и признать численность потерь.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. По его словам, Киеву уже передан первый список из 640 раненых, тяжелобольных или молодых (младше 25 лет) военнопленных. Также в район обмена уже прибыла первая партия тел военнослужащих ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что своим отказом режим президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировал «запредельный цинизм в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    На горящем в Подмосковье складе рухнула крыша

    Главный тренер ЦСКА попрощался с командой

    В США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

    В Совбезе объяснили отказ Киева принять тела погибших

    Во Франции отреагировали на отказ Киева забирать тела погибших бойцов ВСУ

    Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино увеличилась

    В Германии сравнили Мерца с женихом после встречи с Трампом

    В Баварии автомобиль въехал в толпу

    В США резко высказались о Зеленском и помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости