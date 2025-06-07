Мирошник: Отказом принять тела бойцов ВСУ Киев продемонстрировал цинизм

Отказом принять тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев продемонстрировал цинизм. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Это демонстрация режимом [Владимира] Зеленского запредельного цинизма в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора», — сказал он.

Дипломат выразил мнение, что такое поведение украинских властей объясняется опасениями Зеленского, что передача тел вскроет ложь о числе потерь среди военных на Украине, а также о целесообразности вторжения в Курскую область и выполнении обязательств перед семьями погибших в ходе конфликта.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.