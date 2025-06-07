Украина отказалась забрать тела своих солдат и офицеров

Киев не забрал тела своих солдат, заявив, что дата для этого не была согласована

Украинский Координационный штаб опроверг слова помощника российского президента Владимира Мединского о срыве намеченного обмена военнопленными и приемки тел павших солдат. Представители Киева подчеркнули, что сегодняшняя дата якобы не была согласована, передает «Страна.ua».

На Украине подчеркнули, что Киев действительно подал списки на обмен, сформированные в соответствии с оговоренными в Стамбуле условиями. При этом Москва якобы предоставила списки, которые не соответствовали оговоренному подходу.

«О репатриации тел — действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — говорится в заявлении Координационный штаба Украины.

Ранее Владимир Мединский проинформировал о неожиданном переносе обмена военнопленными со стороны Киева. Он заметил, что российская сторона выполнила все необходимые условия и сегодня находится в полной готовности для совершения процедуры обмена.