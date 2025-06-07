Мединский сообщил о неожиданном переносе обмена военнопленными со стороны Украины

Мединский: Украина перенесла обмен военнопленными на неопределенный срок

Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел, рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мединский заявил, что российская сторона «в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями» 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел солдат ВСУ, а также к реализации плана по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.

По его словам, Киеву уже передан первый список из 640 раненых, тяжелобольных или молодых (младше 25 лет) военнопленных. Также в район обмена уже прибыла первая партия тел военнослужащих ВСУ. Однако, как рассказал глава российской делегации, представители украинской стороны неожиданно перенесли срок реализации гуманитарной акции.

«Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — уточнил Мединский, после чего призвал Киев четко соблюдать достигнутые договоренности.

Ранее Мединский озвучил условия для встречи президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он уточнил, что целесообразность подобной встречи должна заключаться в закреплении достигнутых договоренностей, а не проработкой деталей будущего соглашения.