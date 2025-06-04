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18:26, 4 июня 2025Мир

Россия озвучила условия встречи Путина с Зеленским

Мединский: Встреча Путина с Зеленским может пройти при надлежащей подготовке
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может пройти при надлежащей подготовке, и эта позиция была передана украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты», — указал глава российской делегации.

Мединский уточнил, что целесообразность подобной встречи должна заключаться в закреплении достигнутых договоренностей, а не проработкой деталей будущего соглашения.

Ранее Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, Киев хочет начать с безусловного прекращения огня на 30 или 60 дней, а использовать это прекращение огня для подготовки саммита лидеров стран. Мединский подчеркнул, что теперь «мяч находится на стороне Украины».

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