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17:03, 4 июня 2025Мир

Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле

Помощник президента Мединский доложил Путину об итогах переговоров с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Помощник президента РФ и руководитель российской делегации Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров они [украинская сторона] подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам», — заявил он главе государства.

По его словам, Киев хочет начать с безусловного прекращения огня на 30 или 60 дней, а использовать это прекращение огня для подготовки саммита лидеров стран. Мединский подчеркнул, что теперь «мяч находится на стороне Украины».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве.

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