Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 8 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили значение наступления России в Днепропетровской области

Депутат Колесник: Днепропетровская область может стать новым регионом России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Насколько Украина будет угрожать России, настолько будет и дальше расти серая зона, поэтому Днепропетровская область — это одна из составляющих плана по защите российских граждан, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области. По данным ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать продвижение войск.

Депутат указал, что в задачи ВС РФ входит обеспечение безопасности России, поэтому сейчас создается плацдарм для создания серой зоны. Ее протяженность зависит от поведения руководства Украины, поскольку атаки ракетами и дронами противника на российскую территорию продолжаются, объяснил он.

«Украинцы отказались от переговоров по территориальному вопросу, а наша армия продолжает наступление по всей линии фронта. Днепропетровская область — это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что подразделения Черноморского флота смогли уничтожить радиолокационные системы вооруженных сил Украины на газодобывающих платформах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Украина ударила по парковке в российском населенном пункте

    Названа причина ссоры Трампа и Маска

    В Госдуме объяснили значение наступления России в Днепропетровской области

    Медбрата задержали по подозрению в изнасиловании школьника в клинике в Москве

    Блогерша описала запреты на дачах в Германии фразой «в России такое трудно представить»

    Трамп высказался о беспорядках в Калифорнии

    Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

    В Калифорнии назвали решение Трампа о вводе войск в штат провокационным

    Соболенко посетовала на погоду в финале «Ролан Гаррос»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости