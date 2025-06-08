Депутат Колесник: Днепропетровская область может стать новым регионом России

Насколько Украина будет угрожать России, настолько будет и дальше расти серая зона, поэтому Днепропетровская область — это одна из составляющих плана по защите российских граждан, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области. По данным ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать продвижение войск.

Депутат указал, что в задачи ВС РФ входит обеспечение безопасности России, поэтому сейчас создается плацдарм для создания серой зоны. Ее протяженность зависит от поведения руководства Украины, поскольку атаки ракетами и дронами противника на российскую территорию продолжаются, объяснил он.

«Украинцы отказались от переговоров по территориальному вопросу, а наша армия продолжает наступление по всей линии фронта. Днепропетровская область — это одна из составляющих стратегического и тактического плана, поэтому она вполне может стать новым регионом России. И не только она», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что подразделения Черноморского флота смогли уничтожить радиолокационные системы вооруженных сил Украины на газодобывающих платформах.