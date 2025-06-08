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10:09, 8 июня 2025Бывший СССР

Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов ВСУ

Российские дроны с ИИ поразили оборудование ВСУ на газодобывающих платформах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подразделения Черноморского флота провели операцию по уничтожению украинских радиолокационных систем на газодобывающих платформах. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», опубликовавший видео атаки.

В операции участвовали три катера «Раптор» и морские FPV-дроны «Овод» с искусственным интеллектом (ИИ). Эти беспилотники оснащены системой машинного зрения и защитой от РЭБ, что позволяет точно поражать цели даже при частичном захвате изображения.

Уничтоженное оборудование использовалось ВСУ для наведения ракетных ударов по Севастополю. Источники отмечают, что атака проводилась совместно с добровольцами из отряда «Эспаньола». Потери украинской стороны включают системы спутниковой связи и наведения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны уничтожили семь дронов над Сухиничским и Боровским районами. В результате атаки никто не пострадал, однако не обошлось без повреждений.

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