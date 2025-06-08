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06:43, 8 июня 2025Россия

Беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожили семь беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Минувшей ночью Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов над Сухиничском и Боровском районах. В результате атаки никто не пострадал, однако не обошлось без повреждений.

Так, по словам губернатора, обломки одного из беспилотников незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех домов в Боровском районе. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа.

Ранее стало известно, что беспилотники попытались атаковать Москву. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО ликвидировали четыре дрона, летевших к столице.

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