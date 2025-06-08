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06:07, 8 июня 2025Россия

Собянин сообщил о ликвидации системой ПВО четвертого летевшего к Москве БПЛА

Собянин: Система ПВО ликвидировала четвертый летевший к Москве БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировала четвертый летевший к Москве беспилотник. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата работают специалисты экстренных служб, указал он.

Прежде градоначальник писал о ликвидации еще трех дронов, направлявшихся в сторону российской столицы.

Ранее в ночь 8 июня средства ПВО сбили несколько воздушных целей над территорией Тульской области. В результате падения БПЛА произошел пожар на комбинате «Азот» в Новомосковске.

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