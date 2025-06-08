В российском регионе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Миляев: ПВО сбила несколько воздушных целей в Тульской области

В ночь на воскресенье, 8 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, в результате падения БПЛА произошел пожар на комбинате «Азот» в Новомосковске, в настоящий момент горение ликвидировано.

Предварительно, пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. На место происшествия прибыли оперативные службы.

О возгорании на территории «Азота» ранее писал Telegram-канал «Осторожно, новости». Перед этим жители Новомосковска сообщали о взрывах и вспышках в небе над городом.