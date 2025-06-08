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02:44, 8 июня 2025Россия

В российском регионе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Миляев: ПВО сбила несколько воздушных целей в Тульской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В ночь на воскресенье, 8 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, в результате падения БПЛА произошел пожар на комбинате «Азот» в Новомосковске, в настоящий момент горение ликвидировано.

Предварительно, пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. На место происшествия прибыли оперативные службы.

О возгорании на территории «Азота» ранее писал Telegram-канал «Осторожно, новости». Перед этим жители Новомосковска сообщали о взрывах и вспышках в небе над городом.

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