В российском городе после атаки беспилотников загорелся комбинат

В Новомосковске после атаки БПЛА загорелся комбинат «Азот»

В Новомосковске произошел пожар на территории комбината «Азот». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности пока неизвестны.

Ранее появилась информация о взрывах в Новомосковске. Очевидцы рассказали, что было слышно от пять до восьми взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников, призвав жителей сохранять спокойствие.