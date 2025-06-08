В российском городе после атаки беспилотников загорелся комбинат

В Новомосковске произошел пожар на территории комбината «Азот». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности пока неизвестны.
Ранее появилась информация о взрывах в Новомосковске. Очевидцы рассказали, что было слышно от пять до восьми взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Незадолго до этого тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников, призвав жителей сохранять спокойствие.