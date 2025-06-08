Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:33, 8 июня 2025Россия

В российском городе после атаки беспилотников загорелся комбинат

В Новомосковске после атаки БПЛА загорелся комбинат «Азот»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Новомосковске произошел пожар на территории комбината «Азот». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности пока неизвестны.

Ранее появилась информация о взрывах в Новомосковске. Очевидцы рассказали, что было слышно от пять до восьми взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников, призвав жителей сохранять спокойствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ после отказа Киева забрать их тела

    Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина

    Стало известно о пострадавших из-за пожара на складе в Пушкино

    В российском городе после атаки беспилотников загорелся комбинат

    Российский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов

    Пленный ВСУ рассказал о военных преступлениях против мирных жителей

    Илон Маск опубликовал загадочный пост

    Появились подробности о допросе футболиста «Динамо» в Эстонии после его слов о России

    «Просто ужас». Беременная Меган Маркл и принц Гарри потанцевали на камеру. Почему это видео вызвало небывалый скандал?

    Украинский блогер назвал новую причину отказа Киева забирать тела солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости