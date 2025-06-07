Жители российского города сообщили о взрывах

Shot: В Новомосковске прогремело минимум пять взрывов

В Новомосковске в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в общей сложности прозвучало от пяти до восьми взрывов, также в некоторых районах города были видны вспышки. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. По данным ведомства, 27 дронов сбили над Курской областью, пять — над Орловской. Попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.