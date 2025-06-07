Над двумя российскими регионами сбили более 30 беспилотников

Минобороны: Над Курской и Орловской областями сбили 32 украинских беспилотника

7 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области», — указано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продолжении атак украинских беспилотников на регион. В частности, два дрона атаковали стоянку предприятия в районе села Верхние Лубянки Волоконовского района.

Ранее после атаки дрона произошел пожар на одном из промышленных предприятий в Энгельсе Саратовской области. По словам главы региона Романа Бусаргина, в результате происшествия никто не пострадал.

