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18:58, 7 июня 2025Россия

ВСУ продолжают атаковать российский регион беспилотниками

Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на Белгородскую область
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область продолжаются. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, два беспилотника атаковали стоянку предприятия в районе села Верхние Лубянки Волоконовского района. В результате взрыва были повреждены два автобуса и трое мужчин получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для прохождения лечения.

Также в результате детонации дрона во дворе частного дома в селе Новоалександровка Борисовского района женщина получила баротравму. Она была доставлена в больницу, но отказалась от госпитализации и была отпущена на амбулаторное лечение.

В результате удара беспилотника в городе Шебекино были повреждены грузовой автомобиль, административное здание, а в нескольких селах Шебекинского округа пострадали линия электропередачи, а также кровля и остекление частных домов. Продолжаются атаки и по Белгородскому району.

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Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ выпустили 76 беспилотников по территории Белгородской области. Он отметил, что наибольшее число атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6 июня зафиксировали в Белгородском районе. Его атаковали 20 дронов, из которых 7 были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

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