ВСУ атаковали российский регион десятками беспилотников

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 76 беспилотников по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 76 беспилотников по территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что наибольшее число атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6 июня зафиксировали в Белгородском районе. Его атаковали 20 дронов, из которых 7 были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

В частности, одним из беспилотников был атакован автомобиль в селе Устинка, в результате чего были ранены двое мужчин. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, 12 беспилотников атаковали Грайворонский муниципальный округ, 13 — Шебекинский муниципальный округ, 12 — Валуйский муниципальный округ. Также под удары попали населенные пункты в Волоконовском, Борисовском и Краснояружском районах.

Ранее Минобороны России сообщило, что Силы противовоздушной обороны (ПВО) 6 июня с 14:30 по московскому времени до 00:00 7 июня уничтожили более 80 беспилотников украинских войск. Как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, а также Московский регион.