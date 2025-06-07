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00:24, 7 июня 2025Россия

За день над регионами России сбили более 80 беспилотников

Минобороны: Над регионами России за день сбили 82 беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 6 июня с 14:30 по московскому времени до 00:00 7 июня уничтожили более 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в сообщении.

Как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, а также Московский регион.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ при помощи беспилотников ударить по Курской АЭС.

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