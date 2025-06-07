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23:18, 6 июня 2025Россия

ВСУ попытались ударить по Курской АЭС

Mash: ВСУ попытались при помощи дрона ударить по Курской АЭС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Обломки беспилотника упали на парковке АЭС-2, которая расположена рядом», — уточняется в сообщении. В результате там был поврежден автомобиль.

Всего с 16:30 до 22:05 над Курской областью было сбито 25 дронов ВСУ. Противник пытался ударить по Конышевскому, Железногорскому, Курскому, Фатежскому, Курчатовскому и Щигровскому районам — над ними уничтожили 21 беспилотник. Еще четыре было сбито над Железногорском.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что в районе Теткино в Курской области продолжаются бои, но российские военные отражают атаки.

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