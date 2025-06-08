ВСУ назвали ложными сообщения о прорыве ВС РФ на территорию Днепропетровской области

Генштаб Украины назвал ложной информацию о прорыве в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрицают прорыв ВС РФ на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области. Враг в Днепропетровскую область не зашел», — заявил СМИ представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Силы обороны Юга также прокомментировали сообщения о прорыве, назвав их ложными. «В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады по-прежнему напряженная ситуация. [...] Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта», — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины. По данным ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на Днепропетровскую область.