В США предрекли Украине новые территориальные потери

Подполковник США Дэвис: Украина может потерять регионы из-за наступления России

Украина может потерять Днепропетровскую область и соседние регионы из-за наступления российских войск. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive».

«Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей [наступления России], но и соседние», — отметил эксперт.

По словам Дэвиса, продвижение российских войск может вынудить Киев согласиться на «некие договоренности или даже капитуляцию». Он добавил, что в последнее время участились сообщения о росте дезертирства в Вооруженных силах Украины.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что потеря Днепропетровской области стала бы ударом для Украины.