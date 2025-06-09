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08:48, 9 июня 2025Мир

В США предрекли Украине новые территориальные потери

Подполковник США Дэвис: Украина может потерять регионы из-за наступления России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Украина может потерять Днепропетровскую область и соседние регионы из-за наступления российских войск. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive».

«Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей [наступления России], но и соседние», — отметил эксперт.

По словам Дэвиса, продвижение российских войск может вынудить Киев согласиться на «некие договоренности или даже капитуляцию». Он добавил, что в последнее время участились сообщения о росте дезертирства в Вооруженных силах Украины.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что потеря Днепропетровской области стала бы ударом для Украины.

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