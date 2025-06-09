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05:53, 9 июня 2025Мир

На Западе оценили последствия потери Днепропетровской области для Украины

Меркурис: Потеря Днепропетровской области будет смертельным ударом для Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Если наступление ВС России на Днепропетровскую область обернется потерей региона для Украины, это будет смертельным ударом для Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Если бы русские получили контроль над Днепропетровским регионом, то, по моему мнению, это был бы смертельный удар для Украины», — сказал эксперт.

По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.

«Это должно стать переломным моментом для Украины, и это значит, что <…> война достигла критической точки», — резюмировал Меркурис.

8 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации украинского региона.

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