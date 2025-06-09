На Западе оценили последствия потери Днепропетровской области для Украины

Меркурис: Потеря Днепропетровской области будет смертельным ударом для Украины

Если наступление ВС России на Днепропетровскую область обернется потерей региона для Украины, это будет смертельным ударом для Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Если бы русские получили контроль над Днепропетровским регионом, то, по моему мнению, это был бы смертельный удар для Украины», — сказал эксперт.

По его словам, сложно представить, как республика «смогла бы выжить в долгосрочной перспективе», если окончательно утратит важнейшую для своего существования область.

«Это должно стать переломным моментом для Украины, и это значит, что <…> война достигла критической точки», — резюмировал Меркурис.

8 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о начале активной фазы денацификации украинского региона.