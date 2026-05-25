Московский омбудсмен сообщила о переходе на новое место работы

Потяева покидает пост омбудсмена Москвы из-за перехода на новую работу

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«На протяжении 12 лет мы отстаивали интересы людей и защищали тех, кто оказался в беде. На каждом этапе я вкладывала все силы, чтобы помогать детям, многодетным семьям, инвалидам и всем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией. А когда началась специальная военная операция, мы направили всю энергию, чтобы поддержать участников СВО, их жен, мам и детей», — отметила Потяева и поблагодарила людей, которые помогали ей в работе на посту омбудсмена. Отдельную благодарность она выразила мэру Москвы Сергею Собянину.

В заключение омбудсмен пожелала российской столице оставаться городом, где заботятся о людях и их благополучии. А также пообещала, что на новом посту продолжит работать на благо Москвы.

Ранее сообщалось, что пост уполномоченного по правам человека в России покинула Татьяна Москалькова. Госдума назначила на эту должность председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.