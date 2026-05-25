Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 25 мая 2026Россия

Московский омбудсмен сообщила о переходе на новое место работы

Потяева покидает пост омбудсмена Москвы из-за перехода на новую работу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«На протяжении 12 лет мы отстаивали интересы людей и защищали тех, кто оказался в беде. На каждом этапе я вкладывала все силы, чтобы помогать детям, многодетным семьям, инвалидам и всем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией. А когда началась специальная военная операция, мы направили всю энергию, чтобы поддержать участников СВО, их жен, мам и детей», — отметила Потяева и поблагодарила людей, которые помогали ей в работе на посту омбудсмена. Отдельную благодарность она выразила мэру Москвы Сергею Собянину.

В заключение омбудсмен пожелала российской столице оставаться городом, где заботятся о людях и их благополучии. А также пообещала, что на новом посту продолжит работать на благо Москвы.

Ранее сообщалось, что пост уполномоченного по правам человека в России покинула Татьяна Москалькова. Госдума назначила на эту должность председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    В Норвегии обвинили европейских лидеров в лицемерии и двойных стандартах

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Два популярных метода домашнего отбеливания зубов признали опасными

    В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

    Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok