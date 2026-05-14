Спикер Госдумы Володин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена

Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу на должности омбудсмена. Он подчеркнул, что Москалькова многое сделала для того, чтобы «именно человек стоял во главе повестки» работы института уполномоченного.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что благодаря Москальковой и экс-уполномоченному по правам человека, ныне председателю ЦИК Элле Памфиловой, омбудсмены теперь занимаются вопросами прав человека, а не политическими.

Володин напомнил, что в четверг, 14 мая, на заседании Госдумы будет рассмотрен вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ. На должность претендуют член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»).

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заняла этот пост в апреле 2016 года, сменив Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021-го президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок.