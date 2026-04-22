18:24, 22 апреля 2026Россия

В Думу внесли три кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека в РФ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Госдуму внесли три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что КПРФ предложила на должность уполномоченного члена комитета по туризму Артема Прокофьева. ЛДПР в свою очередь внесла в парламент кандидатуру первого зампреда комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева.

Помимо того, «Справедливая Россия» выдвинула на пост омбудсмена председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заняла этот пост в апреле 2016 года, сменив Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок. Ее полномочия прекратятся в апреле.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова может стать новым омбудсменом.

