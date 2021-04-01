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Путин предложил оставить Москалькову на новый срок

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России, предложив таким образом оставить ее на новый срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Hешение было опубликовано после встречи Путина с Москальковой, в ходе которой она сообщила главе государства, что за пять лет работы лично приняла 1,5 тысячи человек.

Татьяна Москалькова стала омбудсменом в апреле 2016 года, сменив на этом посту Эллу Памфилову. Ранее Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

Москалькова — доктор юридических наук и философских наук, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке.

Уполномоченные по правам человека назначаются на пять лет.

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