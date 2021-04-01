Кремль допустил обсуждение темы Навального Путиным и Москальковой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин обсудит тему Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, тема будет обсуждаться, если это предложит омбудсмен. Песков также отметил, что тема Навального не является вопросом повестки дня президента.

Песков также заявил, что Кремль не будет комментировать объявление Навальным голодовки. «Нет, никакого комментария нет», — сказал он, отметив, что все частные случаи являются предметом рассмотрения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и соответствующих подразделениях.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев. 24 марта в прессе появились сообщения о об ухудшении здоровья Навального, однако в УФСИН заявили об удовлетворительном состоянии заключенного.