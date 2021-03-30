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Пригожин назвал Байдена возможным владельцем YouTube-канала о Навальном

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин назвал возможным владельцем YouTube-канала об Алексее Навальном (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление владельца компании публикует Telegram-канал его пресс-службы.

«Кто является владельцем канала "Навальный Live", будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», — цитирует канал слова Пригожина.

В сообщении уточняется, что предприниматель отказался от иска против Навального и его соратника Владимира Милова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уточняется, что от компании Google не последовало ответа, подтверждающего, что владельцем YouTube-канала «Навальный Live» является отбывающий наказание в тюрьме учредитель ФБК. При этом всю ответственность за клеветнические оскорбительные высказывания, распространенные на YouTube-канале, истец переложил на Милова, разместившего видеоролик в сети. Навального Пригожин посчитал жертвой мошеннической схемы, поскольку тот лично не знаком с модератором канала.

В начале марта Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с его высказываниями. Кроме того, суд обязал оппозиционера выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и госпошлину.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии два года шесть месяцев.

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