В ОНК рассказали о состоянии здоровья Навального

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области на проблемы со здоровьем. Об этом заявил председатель комиссии Вячеслав Куликов, сообщается на сайте Общественной палаты России.

Члены ОНК встретились с Навальным, который содержится в исправительной колонии №2 (ИК-2) города Покров Владимирской области. «В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Деклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — заявил Куликов.

Представители комиссии проверили медицинскую документацию и убедились, что заявка от Навального на препарат была официально зафиксирована. Члены ОНК также попросили медиков ИК-2 «обратить на заявку внимание» и провести дополнительное медобследование в случае необходимости.

24 марта появились сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.